طقس فلسطين: أجواء باردة وغائمة جزئياً

رام الله/سما/

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و هذه الليلة يكون الجو بارداً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع الحرارة نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء باردة نسبياً في الجبال بشكل خاص. ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مرة اخرى ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء. الرياح تكون شمالية الى شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب العالية في السماء، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية وخفيفة السرعة بوجه عام.