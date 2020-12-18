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نانسي بيلوسي تتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات... صور

السبت 19 ديسمبر 2020 05:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نانسي بيلوسي تتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات... صور



واشنطن/سما/

تلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من إنتاج شركتي "فايزر/ بايونتيك".

وشاركت بيلوسي صورا لها أثناء تطعيمها باللقاح داخل مكتبها في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وغردت لمتابعيها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اليوم وبثقة في العلم وبتوجيه من مكتب الطبيب المعالج، تلقيت لقاح (كوفيد-19)".

وطلبت نانسي بيلوسي من الجمهور أثناء توزيع لقاح "كورونا" أن "يستمروا في ارتداء الكمامات الطبية وممارسة التباعد الاجتماعي والخطوات الأخرى المستندة إلى العلم لإنقاذ الأرواح والقضاء على الفيروس".


​يأتي ذلك بعدما تلقى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لقاح فيروس "كورونا" المستجد صباح اليوم الجمعة أمام الكاميرات.

يأتي هذا الإجراء أيضًا في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو الصحة إلى بناء ثقة الجمهور في العلاج.
وقال مسؤولون في المرحلة الانتقالية لشبكة "سي إن إن" إن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس سيحصلان أيضًا على اللقاح في مكان عام. من المرجح أن يتم تطعيم بايدن الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا "فايزر وبيونتيك".

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح. وتشترط "فايزر" حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.

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