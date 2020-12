نانسي بيلوسي تتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات... صور

تلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من إنتاج شركتي "فايزر/ بايونتيك".

وشاركت بيلوسي صورا لها أثناء تطعيمها باللقاح داخل مكتبها في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وغردت لمتابعيها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اليوم وبثقة في العلم وبتوجيه من مكتب الطبيب المعالج، تلقيت لقاح (كوفيد-19)".

وطلبت نانسي بيلوسي من الجمهور أثناء توزيع لقاح "كورونا" أن "يستمروا في ارتداء الكمامات الطبية وممارسة التباعد الاجتماعي والخطوات الأخرى المستندة إلى العلم لإنقاذ الأرواح والقضاء على الفيروس".

Today, with confidence in science & at the direction of the Office of the Attending Physician, I received the COVID-19 vaccine. As the vaccine is being distributed, we must all continue mask wearing, social distancing & other science-based steps to save lives & crush the virus. pic.twitter.com/tijVCSnJd7