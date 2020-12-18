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حاكم دبي: الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في كفاءة التعامل مع كورونا

السبت 19 ديسمبر 2020 05:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاكم دبي: الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في كفاءة التعامل مع كورونا



دبي/سما/

قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة إن الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والـ 14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه "وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره "براند فايننس" من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة (كوفيد-19)".

وعلق الشيخ محمد بن راشد على نتائج الاستبيان العالمي قائلا: "كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا".


​وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تعلن تسجيل لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وسبق للشيخ محمد بن راشد أن صرح في الشهر الجاري أن "الإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالميا من فيروس "كورونا" المستجد".

وغرد ابن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تزامنا مع إطلاق معرض "جيتكس" في دبي: "سيكون جيتكس أهم حدث تقني في عام 2020... والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالميا ..ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم".

وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1284 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وحالة وفاة واحدة.


وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 191150 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 630 حالة، ولفتت إلى تسجيل 765 حالة تعافي، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 167306 حالة.

#محمد بن راشد #محمد بن راشد آل مكتوم #الشرق الأوسط #فيروس كورونا #دبي

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