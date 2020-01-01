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صندوق النقد الدولي يسمح لمصر بسحب 1,67 مليار دولار

السبت 19 ديسمبر 2020 05:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق النقد الدولي يسمح لمصر بسحب 1,67 مليار دولار



وكالات

قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار، بحسب رويترز. 

وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

يذكر أن وزير المالية المصري، صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للدعم الفني لا يتضمن دعما نقديا.

#مصر #صندوق النقد الدولي

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