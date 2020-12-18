رغم ايقافه عن العمل..انطلاق تصوير مسلسل محمد رمضان لعام 2021 ..فيديو

كشف الفنان المصري، صبري فواز، اليوم الجمعة، عن مفاجأة تتعلق بـ"موسى" أحدث مسلسلات الفنان محمد رمضان.

وأعلن فواز لبرنامج "إي تي بالعربي" أن تصوير مسلسل "موسى" لمحمد رمضان، والذي سيعرض في موسم دراما شهر رمضان 2021 سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وعندما سئل صبري فواز إن كان المسلسل مستمر بمحمد رمضان ليلعب بطولته الرئيسية، أجاب أن الشركة المنتجة هي التي تحدد هذا، ولكن ما تم إبلاغه به هو أن المسلسل قيد التنفيذ.



وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية أصدرت قرارا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بوقف الفنان محمد رمضان عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

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صبري فواز يعلن من خلال ET بالعربي أن تصوير مسلسل “موسى” لـ محمد رمضان والذي سيعرض موسم رمضان 2021 سيبدأ يوم الثلاثاء 22 ديسمبر الحاليhttps://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي | pic.twitter.com/eh2uYAq6ya — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 18, 2020



وعلق رمضان على قرار النقابة وقتها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير، ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم".

وتابع: "ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقة في الله وحده".

وذكرت تقارير مصرية نقلا عن مصادر خاصة من داخل شركة إنتاج مسلسل "موسى" أنها اتفقت بشكل مبدئي مع الفنان المصري، عمرو سعد، لتقديم دور البطولة في العمل، والمقرر أن تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وتشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب".

ولكن لم تعلن شركة الإنتاج بصورة رسمية حتى لحظة كتابة هذه السطور عن أن عمرو سعد هو بديل محمد رمضان في مسلسل "موسى".