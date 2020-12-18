  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رغم ايقافه عن العمل..انطلاق تصوير مسلسل محمد رمضان لعام 2021 ..فيديو

السبت 19 ديسمبر 2020 05:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم ايقافه عن العمل..انطلاق تصوير مسلسل محمد رمضان لعام 2021 ..فيديو



وكالات

كشف الفنان المصري، صبري فواز، اليوم الجمعة، عن مفاجأة تتعلق بـ"موسى" أحدث مسلسلات الفنان محمد رمضان.

وأعلن فواز لبرنامج "إي تي بالعربي" أن تصوير مسلسل "موسى" لمحمد رمضان، والذي سيعرض في موسم دراما شهر رمضان 2021 سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وعندما سئل صبري فواز إن كان المسلسل مستمر بمحمد رمضان ليلعب بطولته الرئيسية، أجاب أن الشركة المنتجة هي التي تحدد هذا، ولكن ما تم إبلاغه به هو أن المسلسل قيد التنفيذ.


وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية أصدرت قرارا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بوقف الفنان محمد رمضان عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.


وعلق رمضان على قرار النقابة وقتها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير، ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم".
وتابع: "ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقة في الله وحده".

وذكرت تقارير مصرية نقلا عن مصادر خاصة من داخل شركة إنتاج مسلسل "موسى" أنها اتفقت بشكل مبدئي مع الفنان المصري، عمرو سعد، لتقديم دور البطولة في العمل، والمقرر أن تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وتشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب".

ولكن لم تعلن شركة الإنتاج بصورة رسمية حتى لحظة كتابة هذه السطور عن أن عمرو سعد هو بديل محمد رمضان في مسلسل "موسى".

#مصر #محمد رمضان #مسلسل موسى 2021

الأكثر قراءة اليوم

رابط التسجيل .. تقديم طلب الدعم التكميلي تكافل ودعم عمال المياومة 2020 في الأردن

نتيجة مباراة شباب مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

ملخص هدف مباراة شباب المغرب والجزائر في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

شاهد .. حقيقة فيديو وفاة ممرضة بعد أخذها لقاح فايزر لفيروس كورونا

ملخص أهداف مباراة الوحدات وشباب الأردن في الدوري الأردني 2020 الإياب

صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو

شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 19 و 20 كاملة

الأخبار الرئيسية

شاؤول

شقيق الجندي شاؤول المحتجز بغزة لحكومة إسرائيل: أمامك اليوم "صفقة حقيقية" لإعادة المفقودين

صحة غزة تحذر: الفترة الحالية هي الاصعب.. ومن كل 6 أشخاص يوجد مصاب بينهم بكورونا

غانتس

الأزمة السياسية مستمرّة: نتنياهو وغانتس يتشدّدان.. !

داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين.. "الحالة الوبائية باتت أصعب"

واشنطن بوست: رشاوى ترامب بصفقات التطبيع ليست بديلا عن تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي