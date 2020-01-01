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صحيفة:جونسون يستدعي كبار الوزراء لاحتواء سلالة كورونا "أشد خطورة"

السبت 19 ديسمبر 2020 04:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة:جونسون يستدعي كبار الوزراء لاحتواء سلالة كورونا "أشد خطورة"



وكالات

ذكرت صحيفة التلغراف، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها "أشد خطورة".


وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا اعتبارا من السبت، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرقي إنجلترا، بما فيها العاصمة لندن، وبقية أنحاء البلاد.

وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر، مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وقال جونسون، الجمعة، إنه يأمل في أن تتفادى إنجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.

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