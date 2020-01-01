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8 أضرار تلحق بالأطفال نتيجة إدمان التلفزيون والألعاب الإلكترونية

السبت 19 ديسمبر 2020 04:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 أضرار تلحق بالأطفال نتيجة إدمان التلفزيون والألعاب الإلكترونية



وكالات

حذر خبير سعودي، اليوم الجمعة، من مغبة إطالة أمد استخدام الأطفال الأجهزة الإلكترونية، معددا الأضرار التي يمكن أن تطولهم بسبب المداومة على التعرض للإلكترونيات.

وأوضح أستاذ أمراض الأطفال وداء السكري بكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز، عبد المعين عيد الآغا، أن كثرة جلوس الأطفال أمام التلفزيون والألعاب والأجهزة الإلكترونية، تعني تجاوز الفترة المحددة (ساعتين) وفق توصيات منظمات وجمعيات الأطفال.


وأضاف البروفيسور في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أنه خلال السنوات التالية لذلك، تزداد معدلات السمنة، حيث أن بقاء الطفل باستمرار مع الأجهزة لأكثر من ساعتين يوميا يسهم في انخفاض النشاط البدني، وارتفاع قابليته لزيادة الوزن بسبب الإقبال على الأكل والشعور المتكرر بالجوع.

وحذر الآغا من 8 أضرار أساسية للجلوس المستمر أمام الإلكترونيات، وهي كالتالي:

1 - العزلة عن المجتمع

2 - السمنة المفرطة

3 - فقدان الشهية التام

4 - التحريض على التدخين وعلى العنف الجسدي واللفظي

5 - انخفاض مستويات الذكاء الاجتماعي

6 - ازدياد حالات فرط الحركة

7 - قلة التركيز

8 - انخفاض مستويات الدراسة والتحصيل العلمي

وأكد البروفيسور ضرورة اختيار الألعاب الإلكترونية والبرامج المفيدة التي تشجع على العمل الأخلاقي والجماعي للأطفال، وعدم السماح بأكثر من ساعة أو ساعتين فقط يوميا لاستعمال الأجهزة الإلكترونية.

كما نصح الآغا بعدم السماح باستعمال الأجهزة الإلكترونية في غرف النوم، ووضع رقم مرور سري على جميع الأجهزة الذكية والقنوات المخصصة للكبار.

#اضرار التلفزيون للاطفال #اضرار التلفزيون #الأطفال

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