أمير قطر يفتتح ملعب الريان المونديالي (فيديو وصور)

الدوحة/سما/

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة ملعب الريان المونديالي، قبل أن تنطلق على أرضيته المباراة النهائية لكأس أمير قطر والتي رفعها السد على حساب العربي.

وملعب الريان هو رابع ملعب مونديالي يتم افتتاحه تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد ملاعب خليفة الدولي والجنوب والمدينة التعليمية، كما أن ملعبي البيت والثمامة في المراحل النهائية للبناء.

وتبلغ طاقة ملعب الريان الاستيعابية 40 ألف مقعد، ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات خلال المونديال.

يذكر أنه بعد عامين بالتمام والكمال سيتم التعرف على المنتخب الذي سيرفع كأس العالم في قطر، حيث سيقام نهائي المونديال في الـ18 من ديسمبر عام 2022.



وشهد الافتتاح حضور شخصيات كروية مرموقة أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وتوج السد الذي يدربه تشافي هيرنانديز، النجم السابق لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني، باللقب للمرة الـ17 في تاريخه بعد تغلبه على العربي بنتيجة 2-1.

سجل الجزائري بغداد بونجاح هدفي السد في الدقيقتين 3 و44، فيما سجل هدف العربي الوحيد الآيسلندي آرون غونارسون في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء.



وقام أمير قطر بتسليم الكأس لقائد السد حسن الهيدوس وسط فرحة عارمة من جماهير النادي التي تواجدت في الملعب بعد السماح بحضور جماهيري محدود.