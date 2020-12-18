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ترامب يهنئ بن زايد بالتقدم في تطبيق "اتفاقات أبراهام"

السبت 19 ديسمبر 2020 04:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهنئ بن زايد بالتقدم في تطبيق "اتفاقات أبراهام"



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وهنأه على التقدم المحرز في تطبيق "اتفاقات أبراهام" مع إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، عبر "تويتر"، أن "الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. وهنأ الرئيس ترامب ولي العهد على تحقيق الإمارات تقدما في تطبيق اتفاقات أبراهام".


وأضاف أن الزعيمين بحثا أيضا "القضايا الأمنية الثنائية وسبل العمل المشترك على المبادرات المستقبلية".


وأشار إلى أن ترامب ومحمد بن زايد "شددا على التقدم الذي أحرزه البلدان في محاربة فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد"، مشيرا إلى أنهما أكدا كذلك أنهما "ينتظران بفارغ الصبر" استضافة الإمارات لمعرض World Expo الدولي العام القادم.

#دونالد ترامب #محمد بن زايد #ولي عهد أبو ظبي #اتفاقات ابراهام #البيت الأبيض

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