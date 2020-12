ترامب يهنئ بن زايد بالتقدم في تطبيق "اتفاقات أبراهام"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وهنأه على التقدم المحرز في تطبيق "اتفاقات أبراهام" مع إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، عبر "تويتر"، أن "الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. وهنأ الرئيس ترامب ولي العهد على تحقيق الإمارات تقدما في تطبيق اتفاقات أبراهام".

Today, President @realDonaldTrump spoke with Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan of the United Arab Emirates. President Trump congratulated the Crown Prince on UAE’s progress in implementing the Abraham Accords.



وأضاف أن الزعيمين بحثا أيضا "القضايا الأمنية الثنائية وسبل العمل المشترك على المبادرات المستقبلية".

Additionally, President Trump and the Crown Prince highlighted the progress the two countries have made to defeat the coronavirus and reopen economies. Both leaders conveyed that they looked forward to UAE’s hosting of the World Expo next year.