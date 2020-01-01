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رابط مراجعة ورقة إجابة امتحان الشهادة الثانوية في ليبيا 2020

السبت 19 ديسمبر 2020 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مراجعة ورقة إجابة امتحان الشهادة الثانوية في ليبيا 2020



طرابلس / سما

أعلن المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم الليبية، عن رابط مراجعة أوراق إجابة امتحانات الشهادة الثانوية النهائية 2020 في ليبيا؛ للتأكد من مدى صحة الأجوبة الخاصة بهم.

وقال المركز الوطني في تصريح صحفي عبر موقعه إنه يمكن الدخول على رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2020 من أجل مراجعة أوراق إجابة الامتحان النهائي الذي قدمه الطلاب الفترة الماضية.

وأوضح مركز الامتحانات أنه بعد الدخول على الرابط المرفق أدناه، على الطالب الضغط عبر أيقونة عرض ورقة الإجابة، ثم اختيار المبحث الدراسي المراد مراجعة إجابات امتحانه الذي يرغب به.

وحسب المركز الوطني للامتحانات، فإن إجابة امتحان الشهادة الثانوية المطلوب، ستظهر في الخانة (ط)، والإجابة النموذجية في (ص)، ويمكن للطالب المقارنة بين الإجابتين أمامه على الشاشة.

مراجعة امتحان الشهادة الثانوية في ليبيا 2020: اضغط هنا

وكانت وزارة التعليم قد نشرت قبل يومين نتائج الشهادة الثانوية، إذ كانت نسبة النجاح متدنية للغاية في غالبية الفروع العلمي والأدبي والمهني، الأمر الذي دفع الطلاب للمطالبة برفع الدرجات.

وفي وقت لاحق، أكد المركز الوطني للامتحانات عدم صحة الأكاذيب والشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول زيادة درجات طلاب الشهادة الثانوية في ليبيا.

ودعا المركز الوطني، طلاب الشهادة الثانوية إلى التركيز في دراسة مواد الإعادة؛ من أجل الدخول والتقديم في الدور الثاني، وعدم الالتفات إلى مثل تلك الشائعات غير الصحيحة.

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