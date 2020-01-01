القناة 12 العبرية: حذار! أردوغان يغرينا

ترجمة الهدهد

القناة 12 العبرية - بقلم الصحفي الاسرائيلي ايهود يعاري

فجأة وبدون سابق إنذار ترسل تركيا طُعمًا إلى (إسرائيل). لكن وراء اقتراح إبرام اتفاق سريع لطريق ممر بحري ، وإرسال سفير إلى تل أبيب يتحدث العبرية ؛ وتجديد الاتصالات بين رؤساء الأجهزة الاستخبارية (هاكان فيدان ويوسي كوهين) ، محاولة ماكرة لتحطيم تحالفنا غير المكتوب مع اليونان وقبرص وتعطيل العلاقات مع مصر، من الأفضل للحكومة عدم الارتباك، أردوغان يعرض علينا بضائع لا تخصه.

يرجى الاطلاع على خريطة الطعم المرفقة

أولاً: يعرض أردوغان لنتنياهو تقسيم المياه الاقتصادية لشرق المتوسط ​​بين (إسرائيل) وتركيا على حساب حقوق اليونان وقبرص. سيؤدي هذا التقسيم إلى زيادة كبيرة في المناطق التي يمكن ل(إسرائيل) أن تبحث فيها عن الغاز والنفط. الاقتراح يتجاهل تمامًا 125 جزيرة يونانية صغيرة ويقلص الجرف القاري للجزر الأكبر حجمًا.

لا يوجد تداخل بين هذه الخريطة وما ينص عليه القانون الدولي لذلك يعارض الاتحاد الأوروبي (خاصة فرنسا وإيطاليا) وبالطبع الولايات المتحدة الاختطاف الكبير الذي يسعى أردوغان للقيام به في الوقت وهو يحاول لعق شواطئ تركيا ، بداية في بحر إيجة ولكن أيضًا في البحر الأسود.

أحلامه في – ” البلاد الزرقاء” – ستنبهر من حجم وكثافة شهيته.





النائب الأدميرال جهاد يحيى باع هذا العقيدة (دكترينا) ، والذي أطاح به أردوغان قبل أشهر قليلة من قيادة البحرية التركية وأصبح أستاذاً ومعلقاً في جوهره ، يدعو تركيا إلى أن تدافع عن نفسها بعيدًا عن حدودها وقبل كل شيء في المحيطات. لذلك فهي بحاجة إلى وجود عسكري دائم في سوريا والعراق وليبيا وقطر والصومال (كما حاول أردوغان وفشل في الحصول على قاعدة في جزيرة سواكن في السودان).

وإذا سمح الروس، سيعمل أردوغان للسيطرة أيضا على أذربيجان صديقة (إسرائيل).

ما الذي يشتعل لأردوغان الآن؟

بسيط للغاية؛ إنه يخشى ألا تستمر الاتفاقية التي أبرمها مع الحكومة في غرب ليبيا لترسيم الحدود البحرية معهم – هنا أيضًا على عكس موقف مصر واليونان.

تركيا ليس لديها ما يضمن أن الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد الذي سيعاد تشكيله بعد انتهاء الحرب الأهلية سيصادقان على هذه الاتفاقية ، التي تشبه إلى حد بعيد ما يُعرض علينا الآن. يريد أردوغان التأكد من أن دولة واحدة على الأقل في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تتبنى مجموعة القواعد ، التي اخترعوها في أنقرة ، بشأن كيفية تقسيم المساحات البحرية. بالنسبة له ، إذا أرادت (إسرائيل) الاستجابة إليه ، فإن الجبهة المتماسكة التي وقفت أمامه في إطار منظمة دول الحوض الشرقي ، ومقرها القاهرة وستنضم إليها الإمارات الآن ، سوف تتفكك.

مثل هذا الحدث سيكون بمثابة انتصار دبلوماسي مذهل لتركيا.

يقوم أردوغان بتلطيف الطعم بتعيين سفير جديد في (إسرائيل) (دون إرساله إلينا في هذه الأثناء) ومن خلال الاستعداد للاستماع (عدم الرد) على شكاوى (إسرائيل) بشأن مساعدته لحماس.

في الهوامش ، خفف أيضًا من هجماته الخطابية على (إسرائيل)وركز بشكل أساسي على تدخلاته في القدس.

وحتى بعد ذلك: يقترح أن خط الأنابيب تحت الماء الذي ينقل الغاز من بئر الحوت يمر عبر الطريق القصير إلى ساحل الأناضول بدلاً من الطريق الطويل عبر جزيرة كريت إلى إيطاليا.

هل نحن مستعدون حقًا لتوكيل صنابير التصدير إليه؟

إنه لأمر ممتع حقًا أن الأتراك يبتسمون لنا ويرقصون قليلاً حولنا.

لكن ثمن العناق مع أردوغان بالشروط التي قدمها لن يطاق.

من المفيد للغاية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع أردوغان وفي نفس الوقت توضيح أين تقع خطوطنا الحمراء: لن نشعل النيران لا ضد مصر ولا ضد اليونان وقبرص. يجب تجنب الاستفزاز غير الضروري للأتراك وتذكر حدود التحالف اليهودي اليوناني الحديث.

ومع ذلك قل بأدب لأردوغان “لا! شكرا لك!