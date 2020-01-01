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خمس وفيات و 146 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة

الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمس وفيات و 146 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة



القدس المحتلة /سما/

توفّي خمسة أشخاص، اليوم، الجمعة، جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في القدس، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا، د. علي الجبريني.

وقال الجبريني إنّ الحالات الخمس هي لمقدسيين من حيّ كفر عقب ومخيّم شعفاط، وشعفاط والبلدة القديمة وحي وادي الجوز.

كما أصيب 146 شخصًا جديدًا بالفيروس الجمعة، وشفي 114 شخصًا.

ووصل عدد الحالات النشطة في القدس إلى 1586.

ونبّه الجبريني من "الموجة الثالثة التي تجتاح المدينة"، وناشد المقدسيين الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية/ مؤكدًا أن الفيروس "لا يزال موجودًا ولم ينته، دون الحاجة إلى تهويل أو تقليل قيمة المرض".

ودعا الجبريني إلى عدم الاستهتار أو التهاون حتى بعد وصول اللقاحات، "فما زلنا في مرحلة التجهيزات لعملية التطعيم التي ستأخذ فترة طويلة، ولذلك نناشد الأهل والأحباب اليقظة والحرص باتّباع التوصيات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصيّة والتعقيم".

#القدس #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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