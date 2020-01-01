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الخارجية: حالة وفاة و133 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

الجمعة 18 ديسمبر 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: حالة وفاة و133 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 332 والإصابات لـ 8618، منذ بدء الجائحة.

ففي هنغاريا، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى هنغاريا، بأنّه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية للطبيب عزمي محمد وهو على رأس عمله في علاج المرضى، مشيرة إلى أنّه طبيب أمراض تناسلية ومعروف في الوسط الطبي على مستوى هنغاريا.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قال فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك: "إنّه تم تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفها، في كل من: ميتشيغن، ودالاس، ونيوجرسي، وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5687".

ونوه فريق العمل، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية لليوم السابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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