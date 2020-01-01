  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انتخاب فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية

الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية



رام الله /سما/

 انتخبت دولة فلسطين بالإجماع، اليوم الجمعة، عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، المنعقدة في نيويورك، بعد لاهاي.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن وجود دولة فلسطين في الأماكن المتقدمة والمواقع الأمامية للمنظومة الدولية بما في ذلك منظومة العدالة الدولية، هو تعبير عن دورها وتمسكها بإعلاء مبادئ القانون الدولي، ورفض الحصانة للمجرمين، والحفاظ على القانون الدولي والمنظومة الدولية، ويساهم بترسيخ مكانة دولة فلسطين بين الأمم والشعوب.

وأوضح أن المكتب التنفيذي يشرف على عمل جمعية الدول الأعضاء، وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما، حاثا الدول غير الأعضاء على الانضمام للمحكمة، إلى جانب اتخاذ كل ما يلزم لضمان قيام المحكمة بالمهام المناطة بها.

وأكد المالكي، في هذه المناسبة، أن على المحكمة إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين بما يضمن حماية المدنيين والعدالة، بما في ذلك في فلسطين التي تشهد استمرارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود دون مساءلة، وقيامها بدورها دون ازدواجية في المعايير، وعدم الاكتراث للتهديدات والضغوط التي تهدف إلى ثنيها عن القيام بمسؤولياتها بموجب ميثاق روما.

وفي هذا الصدد، رحب المالكي بالمواقف الواضحة للدول الأعضاء وإدانتها للتهديدات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدها على الالتزام بالاستمرار في دعمها، لتنفيذ دورها الهام في محاربة جرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

#فلسطين #المحكمة الجنائية الدولية

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة شباب مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

رابط التسجيل .. تقديم طلب الدعم التكميلي تكافل ودعم عمال المياومة 2020 في الأردن

ملخص هدف مباراة شباب المغرب والجزائر في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

موعد مباراة شباب مصر وتونس والقناة الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

موعد مباراة الجزائر والمغرب الشباب والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو

مشاهدة مباراة الوحدات وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين.. "الحالة الوبائية باتت أصعب"

واشنطن بوست: رشاوى ترامب بصفقات التطبيع ليست بديلا عن تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

44

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الاعلام العبري:السعودية تزيل من المنهاج التعليمي نصوصا قرآنية معادية لليهود ولاسرائيل

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1791 حالة