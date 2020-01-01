كهرباء غزة تصدر بيانا مهما للمواطنين في القطاع

غزة /سما/

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء يوم الجمعة، تنويهاً مهماً للمواطنين.

وأكّدت شركة توزيع الكهرباء في بيان صحفي، على أنّ مستوى الطلب على الطاقة خلال اليومين الماضيين ارتفع في ظل المنخفض الجوي الحالي والحجر المنزلي، مما أدى لزيادة الأحمال، وبالتالي فقد سجلت أجهزة القياس نسبة عجز في جدول الكهرباء المعمول به في المحافظات كافة.

وقالت: "تبذل طواقم الشركة جهود كبيرة من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين بالتساوي والتعامل مع كم كبير من الإشارات والتبليغات بالخصوص، كما أن مركز الاستعلامات التابع للشركة استقبل مئات الاتصالات خلال اليومين الماضيين من قبل المواطنين وتعامل معها عبر فرزها وتحويلها للجهات المختصة للتعامل معها".

وتابعت: "سجلت أجهزة القياس عدد من البيانات المتعلقة بحالة الكهرباء في قطاع غزة على النحو الآتي: سجل الطلب (الاحتياج) هذه الليلة قرابة(424)ميجاوات فيما المتوفر من كهرباء قرابة (197) ميجاوات، بنسبة عجز وصلت لقرابة (53.5%)، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء".

وأردفت: "واستنادًا للمعطيات السابقة وبسبب ظروف الحجر الصحي تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية وهي تعمل جاهدة لتطوير منظومتها الكهربائية لاستثمار أمثل للطاقة الواردة إليها والتي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على جدول توزيع الكهرباء خلال هذا الشتاء، وبالتالي سد جزء من العجز المتولد عن الاحتياج الكبير للطاقة".

دعت شركة توزيع الكهرباء في ختام بيانها، جمهور المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان، والإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة، متمنيةً السلامة للجميع.