النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقات في 311 قضية جديدة

غزة /سما/

أعلنت النيابة العامة في غزة عن فتح تحقيقات في 311 قضية جديدة على مستوى قطاع غزة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقات في 15 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و296 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقالت إنها لم تسجل أي قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأكدت أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت إلى توقيف 41 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

وشددت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.