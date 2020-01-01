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النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقات في 311 قضية جديدة

الجمعة 18 ديسمبر 2020 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقات في 311 قضية جديدة



غزة /سما/

أعلنت النيابة العامة في غزة عن فتح تحقيقات في 311 قضية جديدة على مستوى قطاع غزة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقات في 15 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و296 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقالت إنها لم تسجل أي قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأكدت أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت إلى توقيف 41 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

وشددت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

#غزة #النيابة العامة

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