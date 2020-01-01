تشييع جثمان شهيد لقمة العيش عبد الفتاح عبيات الى مثواه الاخير

بيت لحم /سما/

شيعت جماهير غفيرة في مدينة بيت لحم ظهر اليوم جثمان شهيد لقمة العيش عبد الفتاح عبيات الى مثواه الاخير في مقبرة الشهداء شرقي المدينة، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات الجريمة التي اقترفت بحق الشهيد، ورددت الشعارات المنددة بهذه الجريمة، ومطالبة محاسبة مرتكبيها.

وكان الشهيد قد اعلن عن وفاته في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية حيث وجد جثة هامدة في احدى الشقق التي يعمل بها في مستوطنة جيلو المقامة على اراضي مدينة بيت جالا، وقد سلم جثمانه لعائلته مساء امس الخميس.

واتهمت عائلته مجموعة من المستوطنين بانها تقف خلف الحادثة التي ارتكبت في مكان عمله في مستوطنة جيلو.

واكدت العائلة ان الضحية وجد في احدى المباني السكنية في مستوطنة جيلو وعلى جسده كدمات واثار جروح ووجود حبل ملفوف على رقبته