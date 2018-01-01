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دراسة: وفيات كورونا ثلاثة أضعاف وفيات الانفلونزا الموسمية

الجمعة 18 ديسمبر 2020 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: وفيات كورونا ثلاثة أضعاف وفيات الانفلونزا الموسمية



سما /وكالات/

كشفت دراسة نشرت اليوم الجمعة، أن معدّل الوفيات الناجمة عن كورونا يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات جرّاء الإنفلونزا الموسمية.

وسلّط البحث الذي اعتمد على بيانات وطنية فرنسية ونشرته مجلة "ذي لانسيت" للطب التنفسي، ونقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، الضوء على مدى شدة مرض كورونا.

وقارن الباحثون بيانات 89530 مريضا نقلوا إلى المستشفيات جرّاء إصابتهم بكورونا في آذار ونيسان هذا العام مع بيانات 45819 مريضا نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بالإنفلونزا بين كانون الأول 2018 وأواخر شباط 2019.

وتوفي نحو 16,9 بالمئة من مرضى كورونا خلال فترة الدراسة، التي تمّت خلال الموجة الأولى من اجتياح الوباء لأوروبا عندما لم يكن لدى الأطباء الكثير من العلاجات لاستخدامها على المرضى الذين كانت حالاتهم متردية. وأما معدل الوفيات في أوساط مرضى الإنفلونزا فبلغ 5,8 بالمئة. وتوصل الباحثون إلى أن النقل إلى وحدات العناية المشددة بالنسبة لمرضى الفيروي يزداد عن مرضى الإنفلونزا بـ 16,3 بالمئة لمرضى كورونا، مقارنة بـ 10,8 بالمئة لمرضى الإنفلونزا، بينما يبلغ معدل الفترة التي يقضيها مرضى كورونا في قسم العناية المشددة ضعف الفترة التي يقضيها المصابون بالإنفلونزا (15 يوما مقارنة بثمانية أيام).

#دراسة علمية #فيروس كورونا #الانفلونزا

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