شرطة نابلس تنفي حقيقة صورة متداولة لشاب فقد أنفه بسبب اعتداء زوجته عليه

نابلس /سما/

نفى مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة نابلس العقيد أمجد فراحتة، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إقدام زوجة من نابلس على قضم أنف زوجها بسبب علاقاته مع الفتيات.

وقال فراحتة: إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، ولم تسجل في المحافظة هكذا واقعة، ولم يتقدم أحد بشكوى حول الحادث.

وأشار إلى أن أصل الصورة التي تداولها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادثة المزعومة، تعود للناشط العراقي محمد جاسم الجبوري، الذي كان قد تعرض الجمعة الماضية لاعتداء بالضرب المبرح بأدوات حادة من قبل "مليشيات" بعد خروجه من ساحة التحرير، ما تسبب بكسر في أنفه.

وأكد على أن الصور تعود للجبوري بعد خضوعه لعملية في انفه بسبب تهشمه بفعل الاعتداء الذي تعرض له وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتداول عدد من الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إقدام زوجة في نابلس على قضم أنف زوجها بسبب "علاقاته مع الفتيات في تطبيق ماسنجر".