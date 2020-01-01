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شاهد .. حقيقة فيديو وفاة ممرضة بعد أخذها لقاح فايزر لفيروس كورونا

الجمعة 18 ديسمبر 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. حقيقة فيديو وفاة ممرضة بعد أخذها لقاح فايزر لفيروس كورونا



واشنطن / سما

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، مقطع فيديو يزعم وفاة ممرضة أمريكية بعد أن أخذت لقاح فيروس كورونا أمام الإعلام على الهواء مباشرة.

ونشر النشطاء الفيديو تحت عنوان (لا يصلح لضعاف القلوب، وفاة ممرضة أخذت لقاح كورونا وهي تخاطب الإعلام. بعد وقت قصير من أخذها اللقاح في ولاية تينيسي الأمريكية).

وأثار الفيديو المتداول لوفاة الممرضة، حالة كبيرة من الجدل على المنصات الاجتماعية، ما أثار الشكوك حول فاعلية اللقاح وآثاره الجانبية والمضاعفات التي قد تنتج عن الحصول عليه.

ولاحقا، أكدت وسائل إعلام أن فيديو وفاة الممرضة المتناقل على وسائل التواصل "غير دقيق"، مشيرة إلى عدم صحة ما يشاع حول وفاتها، إنما أغمى عليها قليلا ثم استفاقت بعدها بدقائق.

يأتي ذلك في ظل تخوف ملايين الأشخاص حول العالم من الحصول على لقاحات فيروس كورونا التي تم اعتمادها في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة التي قررت استخدام لقاح فايزر.

وتفاقمت المخاوف لدى الناس عقب التقارير التي تحدثت قبل أيام عن وفاة ستة متطوعين بعد حصولهم على لقاح كورونا، على الرغم من أنه تم نفيها وتوضيح ملابسات وأسباب الوفاة.

وفتحت بعض الدول العربية الباب أمام المواطنين للتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، إذ أعلنت أن هذه المسألة اختيارية للراغبين حاليا وليست إجبارية لجميع السكان.

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