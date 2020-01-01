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سلطة الاراضي بغزة تصدر تنويها مهما للمواطنين بشأن الاراضي الحكومية

الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الاراضي بغزة تصدر تنويها مهما للمواطنين بشأن الاراضي الحكومية



غزة /سما/

تعهدت سلطة الأراضي في قطاع غزة اليوم الجمعة، بملاحقة تجار الأراضي  الحكومية، موجهة رسالة مهمة لمن تعرضوا للنصب.

وبينت سلطة الأراضي، في بيان صحفي، أن طواقم التفتيش والمتابعة لديها أزالت تعديات على أرض حكومية بمساحة 5 دونمات تقع في القسيمة 33 قطعة 2358 من أراضي رفح، داعية من تعرضوا للنصب لتقديم شكوى ضدهم.

وشددت سلطة الأراضي على أنها ستقف بكل قوة مع المواطن في استرداد حقه، وملاحقة سماسرة الأراضي الحكومية، وتقديمهم للقضاء.

ونوهت إلى أن عدم تقديم  شكاوى من المواطنين الذين  أقدموا على الشراء في هذه الأرض سيضعهم في نفس الموقف القانوني أسوة بتجار الأراضي الحكومية، وسيعرّضهم للمساءلة والمحاسبة القانونية وخسارة أموالهم.

وطالبت المواطنين بعدم الشراء أو البيع في هذه الأرض، كما دعت المواطنين ممن تتعرضوا للنصب من قبل تجار الأراضي الحكومية بالشراء في هذه الأرض بالتوجه الى سلطة الأراضي وتقديم شكوى مصحوبة بشكوى مقدمة لشرطة محافظة رفح  في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر 2020.

#غزة #سلطة الاراضي #الاراضي الحكومية

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