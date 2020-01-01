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الجهاد الإسلامي تُشيد بموقف الدول الرافضة للتطبيع مع الاحتلال

الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تُشيد بموقف الدول الرافضة للتطبيع مع الاحتلال



غزة /سما/

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، بمواقف دول الجزائر وتونس وأندونيسيا وباكستان، لرفضها التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الجمعة، على أن الدول الرافضة للتطبيع تعطي مثالاً لدول أخرى برفض التطبيع برغم التكلفة التي سيتم ابتزازهم بها، محيياً الدول الرافضة للتطبيع.

وأشار إلى أن المطبعين الجدد خرجوا عن "منطق الأمة الأصيل" الرافض لتطبيع، مشيراً إلى أن الدول المطبعة مع الاحتلال تتعرض لـ "الابتزاز" من واشنطن.

وشدد على أن رفض التطبيع يحتاج لعمل سياسي كبير ومبادرة جماعية، حتى يتم تقوية تلك الدول الرافضة ولتزداد جرأةً بتحدي السياسة الأمريكية.

وطالب عزام، الفلسطينيين ببذل جهد لتثبيت مواقف تلك الدول الرافضة للتطبيع، وكما طالب الجامعة العربية باتخاذ موقف حازم لرفض كل أشكال التطبيع.

#الجهاد الاسلامي #نافذ عزام #الدول العربية

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