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داخلية غزة: الإجراءات الحالية ستبقى مستمرة.. هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية بالقطاع

الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: الإجراءات الحالية ستبقى مستمرة.. هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية بالقطاع



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم: "منذ يوم أمس الخميس تمام الساعة 06:30 مساءً بدأ سريان حظر التجوال الكامل في قطاع غزة". 

وأضاف في تصريح إذاعي اليوم الجمعة، أنه مع صباح اليوم يتواصل الإغلاق في ظل إلتزام عالي جداً من قبل جميع المواطنين في جميع المحافظات.

وتابع": فيما يتعلق بالإجراءات الحالية ستبقى مستمرة، خاصة بعد تقديرات من وزارة الصحة بأن الأسابيع القادمة ستشهد ذروة انتشار الفيروس".

وأكد على أن هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية في قطاع غزة وبناءً على ذلك نتخذ ما يلزم من اجراءات.

وأشار إلى أن هناك حالة من التفهم من قبل المواطنين للإجراءات في قطاع غزة وهناك مسؤولية عالية لديهم، والالتزام في الجمعة الثانية عالي جدا كما الجمعة السابقة.

#اياد البزم #وزارة الداخلية #قطاع غزة

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