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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، الخارطة الوبائية لانتشار فيروس "كورونا" في القطاع، وذلك بعد تسجيل اصابات جديدة.

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وصباح اليوم، أعلنت الصحة بغزة، تسجيل 5 حالات وفات جديدة بفيروس "كورونا" و997 إصابة وتعافي 574 آخرين.

وقالت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، "إجراء 2773 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 997 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 574 آخرين".

وأضافت: "5 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إجمالي تراكمي للمصابين 32158 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 9527 حالة".

وتابعت: "إجمالي المتعافين 22394 حالة، إجمالي الوفيات 237 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 337 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 224 حالة".

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #الخارطة الوبائية #محافظات غزة
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