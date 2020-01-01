الاعلام العبري:السعودية تزيل من المنهاج التعليمي نصوصا قرآنية معادية لليهود ولاسرائيل

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية عن ان السعودية أزالت من المناهج الدراسية في طبعاتها الجديدة، نصوصا قرانية تحض على الكراهية تجاه أبناء الديانة اليهودية وإسرائيل والمثلية الجنسية، وهو ما يعتبر تحولا تاريخيا ملحوظا في توجهات المملكة وعلاقاتها مع إسرائيل.





وقد أجرى البحث حسب موقع "مكان" معهد "امباكت-إس-اي" IMPACT-SE لمراقبة السلام والتسامح الديني والثقافي في التعليم المدرسي، وهو مركز دراسات مقره في إسرائيل مختص بمتابعة الأنظمة التعليمية المختلفة والتغيرات التي تطرأ عليها.

وذكرت صحيفتا تايم الامريكية وتيليغراف البريطانية، انه بالتوازي بدأ جهاز التعليم في المملكة شمل مضامين تنادي بالدفاع عن الإسلام ولكن بطرق متسامحة. وقال مصدر في وزارة الخارجية بواشنطن ان الإدارة الأمريكية تستمد الشجاعة من التغييرات الإيجابية.