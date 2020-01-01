موجهات في كفر قدوم ..وسقوط طائرة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال

قلقيلية /سما/

اندلعت مواجهات عنيفة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية عقب انتهاء صلاة الجمعة وانطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

أكدت مصادر محلية، بأن طائرة مراقبة صغيرة تابعة للاحتلال سقطت في منطقة المواجهات، وسيطر المتظاهرون عليها وقاموا بتحطميها وإلقائها باتجاه الجنود، ما أثار الفرحة في صفوف المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وهرع جنود الاحتلال إلى منطقة سقوط طائرة المراقبة.

وأضافت المصادر: "بعد سقوط طائرة المراقبة تم إرسال تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال اقتحمت منطقة المواجهات، وشرع الجنود بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت بكثافة.

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الأسبوعية: إن "سقوط الطائرة التي كانت تراقب المتظاهرين وتقوم بتصويرهم رفع من معنويات المشاركين في المسيرة، وأصيب العشرات بحالات الاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.