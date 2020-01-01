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اصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال لمسيرة المغير شمال شرق رام الله

الجمعة 18 ديسمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال لمسيرة المغير شمال شرق رام الله



رام الله /سما/

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومستوطنوها، اليوم الجمعة، مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقًا، تنديدًا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون وقوع إصابات.

يذكر أن قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وكان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير، حيث تشهد مواجهات بين فينة وأخرى، ومؤخرا ارتكب الاحتلال جريمة بحق الطفل علي أبو عليا (13 عاما)، حيث أطلق الرصاص الحي تجاهه ما أدى إلى استشهاده.

#قوات الاحتلال #استيطان #قرية المغير #اصابات #مواجهات

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