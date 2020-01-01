استطلاع: حزب جدعون ساعر يحتل المرتبة الثانية بالكنيست

القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج الإستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، حصول الحزب الجديد الذي سيشكله جدعون ساعر، على المرتبة الثانية بالكنيست بعد الليكود.



وبحسب نتائج الإستطلاع الأسبوعي، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، لو جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 29 مقعدا، وسيحصل حزب "هتكفا هحدشا" (الأمل الجديد) بزعامة ساعر على 19 مقعدا.



ووفقا لنتائج الإستطلاع، سيحصل حزب "يش عتيد"، على 13 مقعدا، وتحالف يمينا على 13 مقعدا، القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، يهدوت هتوراة على 8 مقاعد، "شاس" على 9 مقاعد، "يسرائيل بيتتا" على 7 مقاعد، "كحول لفان" على مقاعد، وميرتس على 5 مقاعد.