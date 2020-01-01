  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: حزب جدعون ساعر يحتل المرتبة الثانية بالكنيست

الجمعة 18 ديسمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: حزب جدعون ساعر يحتل المرتبة الثانية بالكنيست



القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج الإستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، حصول الحزب الجديد الذي سيشكله جدعون ساعر، على المرتبة الثانية بالكنيست بعد الليكود.
 
وبحسب نتائج الإستطلاع الأسبوعي، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، لو جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 29 مقعدا، وسيحصل حزب "هتكفا هحدشا" (الأمل الجديد) بزعامة ساعر على 19 مقعدا.
 
ووفقا لنتائج الإستطلاع، سيحصل حزب "يش عتيد"، على 13 مقعدا، وتحالف يمينا على 13 مقعدا، القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، يهدوت هتوراة على 8 مقاعد، "شاس" على 9 مقاعد، "يسرائيل بيتتا" على 7 مقاعد، "كحول لفان" على  مقاعد، وميرتس على  5 مقاعد.

#استطلاع راي #جدعون ساعر #الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #الليكود

الأكثر قراءة اليوم

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

مشاهدة مباراة شباب مصر وتونس بث مباشر .. الوطنية التونسية

موعد مباراة شباب مصر وتونس والقناة الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

موعد مباراة الجزائر والمغرب الشباب والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

مشاهدة مباراة شباب المغرب والجزائر بث مباشر

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري:السعودية تزيل من المنهاج التعليمي نصوصا قرآنية معادية لليهود ولاسرائيل

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1791 حالة

8

شاهد الصور : هكذا بدت شوارع قطاع غزة صباح اليوم

8201827224712437

جيش الاحتلال يصنع روبوتات على هيئة أفعى وكلب (صور)

صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو