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الحوامة والكلب والثعبان.. الكشف عن المعمل السري لصناعة الأسلحة الروبوتية الإسرائيلية

الجمعة 18 ديسمبر 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوامة والكلب والثعبان.. الكشف عن المعمل السري لصناعة الأسلحة الروبوتية الإسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة الـ12 العبرية، مساء أمس، خلال تقرير مصور، عن معمل سري لصناعة وتطوير الأسلحة الروبوتية، التي ستستخدم لأغراض عسكرية ومدنية مختلفة.
 
وذكرت القناة العبرية، أن العمل السري، الذي وصفته بمعمل الأحلام، يتواجد بالجليل، ويقوم بتطوير روبوتات صناعية ذكية، على أشكال حيوانات وزواحف، لاستخدامها في الأغراض العسكرية.
 
وأضافت القناة، أن معمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التابع لشركة "رافئيل" لصناعة الأسلحة، قام بتطوير طوافات صغيرة الحجم، وذكية لاختراق الأنفاق والمخابئ والمنازل، والقيام بالتصوير والمسح الاستخباري بالداخل، او التصفية إذا تطلب الامر.
 
وبحسب القناة العبرية، تم اجراء تجارب على استخدام هذه الطوافات، في بعض الأنفاق التي تم اكتشافها على الحدود مع قطاع غزة، وعلى الحدود مع لبنان.
 
وقالت القناة، إن المعمل طور ثعبان آلي يحاكي حركة الزواحف الحقيقية، وهو خفيف ويمكن حملة بالحقيبة للميدان مع الجنود، للقيام بمهمات التصوير وجمع المعلومات الاستخباراتية، أو التفجير.
 
ونقلت القناة عن  مدير مركز التطوير والابتكار في شركة رفائيل، نعوم باراك قوله: "تم بناء الثعبان بطريقة إذا قطعته من أي مكان، باستثناء الرأس، يمكنه الاستمرار في العمل، تماما مثل الثعبان الحقيقي".
 
ولفتت القناة الى أنه تم ابتكار روبوت على شكل كلب، يستطيع الحركة ومرافقة الجنود بالميدان، ويمكنه حمل المعدات، أو المواد المتفجرة، بالإضافة الى المراقبة والتصوير وجمع المعلومات.
 
وأشارت الى أن هذه الروبوتات تستخدم بالمجالات العسكرية والمدنية، مثل اكتشاف تسريبات الغازات الإشعاعية، والأشخاص تحت الأنقاض، ويمكن أن يستخدمه رجال الإطفاء والدفاع المدني.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الأسلحة الروبوتية

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