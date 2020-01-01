مشاهدة مباراة السد والعربي بث مباشر في نهائي كأس أمير قطر 2020

الدوحة / سما

أعلنت القنوات الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة العربي والسد بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 على استاد الريان الدولي في نهائي كأس أمير قطر.

مباراة السد والعربي مباشر تنقل على قناة الكأس الرياضية (Alkass One HD) بصوت المعلق العماني خليل البلوشي، وبي إن سبورت (beIN Sports HD 1) بتعليق يوسف سيف.

ولم يحقق العربي أي فوز على السد منذ انتصاره الذي سجله عام 2017 بكأس نجوم قطر، فيما سيطر السد على جميع المواجهات اللاحقة ودشن نتائج تاريخية منها (10-1).

ورغم المعطيات المتوفرة التي تصب في مجملها لصالح فريق السد، إلا أن العربي يظهر بشكل مختلف هذا الموسم ويؤدي كرة قدم ممتعة، بالتالي قد نشهد مفاجأة بنهائي الكأس.

مباراة السد والعربي مباشر:

وكان هيمير هالجريمسون مدرب العربي قد أكد جاهزية فريقه لخوض المباراة النهائية التي وصفها بأنها صعبة، فيما أكد أحمد فتحي لاعب السد أهمية التتويج بلقب البطولة الأغلى في قطر.

ويطلق الحكم صافرة بداية نهائي كأس الامير القطري عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والكويت والمنامة، السادسة وفق وقت القدس والقاهرة والخرطوم وبيروت وعمان.

أما المشاهدين في الإمارات وسلطنة عمان يمكنهم متابعة اللقاء في تمام الثامنة مساء على القنوات المذكورة، بينما تكون الخامسة حسب التوقيت في المغرب وتونس والجزائر.