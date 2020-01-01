  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة السد والعربي بث مباشر في نهائي كأس أمير قطر 2020

الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة السد والعربي بث مباشر في نهائي كأس أمير قطر 2020



الدوحة / سما

أعلنت القنوات الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة العربي والسد بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 على استاد الريان الدولي في نهائي كأس أمير قطر.

مباراة السد والعربي مباشر تنقل على قناة الكأس الرياضية (Alkass One HD) بصوت المعلق العماني خليل البلوشي، وبي إن سبورت (beIN Sports HD 1) بتعليق يوسف سيف.

ولم يحقق العربي أي فوز على السد منذ انتصاره الذي سجله عام 2017 بكأس نجوم قطر، فيما سيطر السد على جميع المواجهات اللاحقة ودشن نتائج تاريخية منها (10-1).

ورغم المعطيات المتوفرة التي تصب في مجملها لصالح فريق السد، إلا أن العربي يظهر بشكل مختلف هذا الموسم ويؤدي كرة قدم ممتعة، بالتالي قد نشهد مفاجأة بنهائي الكأس.

مباراة السد والعربي مباشر:

وكان هيمير هالجريمسون مدرب العربي قد أكد جاهزية فريقه لخوض المباراة النهائية التي وصفها بأنها صعبة، فيما أكد أحمد فتحي لاعب السد أهمية التتويج بلقب البطولة الأغلى في قطر.

ويطلق الحكم صافرة بداية نهائي كأس الامير القطري عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والكويت والمنامة، السادسة وفق وقت القدس والقاهرة والخرطوم وبيروت وعمان.

أما المشاهدين في الإمارات وسلطنة عمان يمكنهم متابعة اللقاء في تمام الثامنة مساء على القنوات المذكورة، بينما تكون الخامسة حسب التوقيت في المغرب وتونس والجزائر.

#السد #العربي #بث مباشر #مباراة السد والعربي #مباراة العربي والسد #مباشر #السد ضد العربي #العربي ضد السد #نهائي كأس قطر #قطر #كأس نجوم قطر

الأكثر قراءة اليوم

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

مشاهدة مباراة شباب مصر وتونس بث مباشر .. الوطنية التونسية

موعد مباراة شباب مصر وتونس والقناة الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

موعد مباراة الجزائر والمغرب الشباب والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

مشاهدة مباراة شباب المغرب والجزائر بث مباشر

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1791 حالة

8

شاهد الصور : هكذا بدت شوارع قطاع غزة صباح اليوم

8201827224712437

جيش الاحتلال يصنع روبوتات على هيئة أفعى وكلب (صور)

صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو

الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 574 حالة تعافي