مشاهدة مباراة شباب مصر وتونس بث مباشر .. الوطنية التونسية

تونس / سما

أعلنت قنوات رياضية عربية، عن رابط مشاهدة مباراة شباب تونس ومصر بث مباشر التي تقرر إقامتها على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في ثاني جولات التصفيات الأفريقية أقل من 20 سنة.

مباراة شباب مصر وتونس مباشر تنقل بعد قليل من داخل ملعب اللقاء بتونس على التلفزيون التونسي القناة الأولى (Television Tunisienne 1) عبر النايل سات بصوت المعلق الكبير شهير الكافي.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تدوينه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك أن المنتخب القومي المصري للشباب في طريقه إلى الملعب؛ لخوض المباراة ضد نظيره التونسي، بعد اكتمال عدد اللاعبين.

وأجرى الاتحاد الأفريقي الليلة مسحة للاعبي المنتخب المصري، إذ كان من الصعب حينها إقامة اللقاء بسبب عدم توفر العدد الكافي من اللاعبين، لكن تم شفاء لاعبين اثنين من كورونا ويمكنهما المشاركة.

مباراة مصر وتونس مباشر:

وكان منتخب شباب مصر يحتاج إلى لاعب واحد لإقامة الموقعة بموعدها، إذ قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في لقاءٍ متلفز الليلة إنه يتمنى استقرار الحالة الرياضية في بلاده خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن المنتخب أصبح يملك 16 لاعبا، بالتالي المباراة ستلعب بعد قليل مع وجود لاعبي احتياط، مشيرا إلى جهود كبيرة تبذل من السفارة المصرية والاتحاد التونسي ورئيس اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة.

وتابع إن مباراة شباب مصر وتونس تشكل أهمية كبيرة للمنتخبين خصوصا "الفراعنة"؛ بسبب الأحداث المؤسفة والخسارة الإدارية أمام ليبيا الجولة المنصرمة، مبينا أن لا خيار أمامنا سوى تحقيق الثلاث نقاط.