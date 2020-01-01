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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد عبد عبيات في بيت لحم

الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد عبد عبيات في بيت لحم



رام الله / سما /

شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الفتاح عبيات إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهيد حسين عبيات شرق المحافظة.

وكان ذوو الشهيد عبيات وعائلته ورفاقه والمواطنون ألقوا نظرة الوداع على جثمانه الطاهر في منزله، ثم نقل جثمانه إلى مسجد عمر بن عبد العزيز ،وأديت صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الظهر.

وكان الشهيد عبيات قد استشهد في مستوطنة جيلو مساء الأربعاء نتيجة الاعتداء عليه من قبل قطعان المستوطنين اثناء عمله هناك.

ونقل الشهيد قبل تشيعه الى معهد الطب العدلي، وذلك للوقوف على أسباب استشهاده، قبل ان ينقل من جديد الى منزل ذويه اليوم.

وكانت حركة فتح قد نعت الشهيد عبيات شهيد "لقمة العيش"، وطالب المشاركين في تشييع الشهيد المجتمع الدولي وجميع مؤسسات حقوق الإنسان تحمّل مسؤولياتها وضرورة الكشف عن ملابسات وتفاصيل الجريمة المتمثلة باعدام الشهيد اثناء عمله.

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