مشاهدة مباراة الوحدات وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية

عمان / سما

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات ضد شباب الأردن بث مباشر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 في إطار منافسات الأسبوع 17 من دوري المحترفين.

مباراة الوحدات وشباب الأردن مباشر تبث من استاد عمان الدولي على قناة الأردن الرياضية الأولى (Jordan Sport HD) ومنصات اتحاد الكرة بصوت المعلق علي الحنيطي.

ويسعى لاعبو نادي الوحدات إلى الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الأردني، وتكرار سيناريو لقاء الذهاب ضد شباب الأردن الذي حسموه لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعتلي الوحدات صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ملاحقه المباشر الجزيرة، إذ يأمل في الانتصار اليوم وتعثر الجزيرة في مباراته القادمة.

مباراة الوحدات اليوم مباشر:

ولا يعتبر شباب الأردن المنافس السهل، إذ يملك في رصيده الشخصي 21 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف السلط والفيصلي، ويحاول الدخول إلى المربع الذهبي.

واحتكم شباب الأردن للتعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الأخيرة في الدوري ضد نظيره معان، بينما خطف الوحدات انتصارا قاتلا من أنياب منافسه الرمثا بهدفين لهدف.

ويواجه الوحدات في الجولة الثامنة عشرة نظيره الحسين إربد ثم سحاب والجزيرة والصريح والفيصلي، في حين يلتقي شباب الأردن مع العقبة والحسن وسحاب وأيضا الجزيرة.