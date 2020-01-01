  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة الوحدات وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدات وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات ضد شباب الأردن بث مباشر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 في إطار منافسات الأسبوع 17 من دوري المحترفين.

مباراة الوحدات وشباب الأردن مباشر تبث من استاد عمان الدولي على قناة الأردن الرياضية الأولى (Jordan Sport HD) ومنصات اتحاد الكرة بصوت المعلق علي الحنيطي.

ويسعى لاعبو نادي الوحدات إلى الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الأردني، وتكرار سيناريو لقاء الذهاب ضد شباب الأردن الذي حسموه لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعتلي الوحدات صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ملاحقه المباشر الجزيرة، إذ يأمل في الانتصار اليوم وتعثر الجزيرة في مباراته القادمة.

مباراة الوحدات اليوم مباشر:

ولا يعتبر شباب الأردن المنافس السهل، إذ يملك في رصيده الشخصي 21 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف السلط والفيصلي، ويحاول الدخول إلى المربع الذهبي.

واحتكم شباب الأردن للتعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الأخيرة في الدوري ضد نظيره معان، بينما خطف الوحدات انتصارا قاتلا من أنياب منافسه الرمثا بهدفين لهدف.

ويواجه الوحدات في الجولة الثامنة عشرة نظيره الحسين إربد ثم سحاب والجزيرة والصريح والفيصلي، في حين يلتقي شباب الأردن مع العقبة والحسن وسحاب وأيضا الجزيرة.

#الوحدات #شباب الأردن #بث مباشر #مباراة الوحدات مباشر #الوحدات وشباب الأردن #مباشر #شباب الأردن والوحدات #نادي الوحدات #الوحدات مباشر #الدوري الأردني #الأردن #قناة الأردن الرياضية

الأكثر قراءة اليوم

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

ملخص أهداف مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2020

اسعار العملات مقابل الشيكل

موعد مباراة شباب مصر وتونس والقناة الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

صحيفة تكشف عن "خلل خطير" في الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1791 حالة

8

شاهد الصور : هكذا بدت شوارع قطاع غزة صباح اليوم

8201827224712437

جيش الاحتلال يصنع روبوتات على هيئة أفعى وكلب (صور)

صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو

الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 574 حالة تعافي