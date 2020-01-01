مشاهدة مباراة الرمثا وشباب العقبة بث مباشر .. الأردن الرياضية

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الرمثا وشباب العقبة بث مباشر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 التي تجري لحساب الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الرمثا وشباب العقبة مباشر تنقل من استاد الحسن على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق أحمد الخلايلة، بحضور أعضاء الفريقين دون المشجعين.

وكان فريق شباب العقبة قد أجبر الرمثا على التعادل السلبي بدون أهداف (0-0) في موقعة ذهاب الدوري التي شهدها استاد الأمير محمد يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.

وأقيمت خمس مباريات فقط في التاريخ بين الطرفين، إذ لم يسبق أن حقق فريق الرمثا الانتصار على العقبة في أي منها، إنما فاز الشباب في مواجهتين، وتعادلا سابقا ثلاث مرات.

مباراة شباب العقبة والرمثا مباشر:

ويسعى الرمثا إلى فك العقدة التاريخية عبر تحقيق الفوز الثمين في لقاء اليوم أمام العقبة، لا سيما مع المستوى الكبير الذي يقدمه لاعبو الفريق منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي.

ويملك الرمثا 28 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الأردني بفارق أربع نقاط خلف الجزيرة وعشرة عن الوحدات، بينما العقبة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

ويستعد الرمثا لمواجهات قوية الجولات القادمة، بدءًا بمباراة شباب الأردن ثم الحسن إربد وسحاب والجزيرة، في حين يلعب العقبة ضد نظيره الفيصلي في الأسبوع الثامن عشر.