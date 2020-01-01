وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1791 حالة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة، و2170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1791 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي لتطورات الفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (1)، بيت لحم (2)، جنين (2)، رام الله والبيرة (2)، سلفيت (1)، طولكرم (1)، قلقيلية (2)، نابلس (3)، قطاع غزة (5)، مدينة القدس (2).

وأضافت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (155)، جنين (148)، نابلس (164)، طولكرم (75)، رام الله والبيرة (116)، سلفيت (38)، قلقيلية (29)، طوباس (29)، بيت لحم (89)، ضواحي القدس (6)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (997)، مدينة القدس (313)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7163 فحصا.

وأشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (219)، جنين (163)، نابلس (222)، طولكرم (90)، سلفيت (37)، طوباس (39)، رام الله والبيرة (185)، قلقيلية (48)"، قطاع غزة (574)، مدينة القدس (214).

وتابعت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 131 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 34 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.