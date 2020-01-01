  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1791 حالة

الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1791 حالة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة، و2170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1791 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي لتطورات الفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (1)، بيت لحم (2)، جنين (2)، رام الله والبيرة (2)، سلفيت (1)، طولكرم (1)، قلقيلية (2)، نابلس (3)، قطاع غزة (5)، مدينة القدس (2).

وأضافت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (155)، جنين (148)، نابلس (164)، طولكرم (75)، رام الله والبيرة (116)، سلفيت (38)، قلقيلية (29)، طوباس (29)، بيت لحم (89)، ضواحي القدس (6)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (997)، مدينة القدس (313)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7163 فحصا.

وأشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (219)، جنين (163)، نابلس (222)، طولكرم (90)، سلفيت (37)، طوباس (39)، رام الله والبيرة (185)، قلقيلية (48)"، قطاع غزة (574)، مدينة القدس (214).

وتابعت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 131 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 34 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

ملخص أهداف مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2020

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف عن "خلل خطير" في الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

8

شاهد الصور : هكذا بدت شوارع قطاع غزة صباح اليوم

الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 574 حالة تعافي

صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"