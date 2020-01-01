تحالف إماراتي إسرائيلي يشتري شركة متعثرة مقابل دولار واحد

القدس المحتلة / سما /

ذكرت "بلومبرغ" أن تحالفا إماراتيا إسرائيليا سيستحوذ على شركة "فينابلر" المرتبطة بمجموعة "إن أم سي" المتعثرة مقابل دولار، متوجا بذلك انهيار شركة بلغت قيمتها السوقية ملياري دولار.

ويضم التحالف التجاري كلا من مجموعة "رويال" الإماراتية ومجموعة Prism الإسرائيلية، ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن إحدى الشركات التابعة لمجموعة Prism والشركاء الاستراتيجيين في أبوظبي سيدفعون المقابل المالي الاسمي وسيوفرون رأس المال العامل لأعمال وعمليات شركة "فينابلر" للخدمات المالية.

وكشفت شركة "فينابلر" في أبريل الماضي عن ديون بقيمة مليار دولار كانت مخفية عن مجلس إدارة الشركة، والتي يرجح أنه تم استخدام هذه الأموال لأغراض خارج الشركة.

والفضيحة تطال أيضا مجموعة "إن أم سي" الصحية، حيث تحدثت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق عن ضياع مليارات من أموال البنوك اقترضتها مجموعة إدارة المستشفيات الإماراتية "إن إم سي" ووسط حديث عن احتيال وديون تم استخدامها لأغراض غير معروفة.

وتقول "بلومبرغ" أن المشترين الجدد لشركة "فينابلر" سيدفعون 190 مليون دولار، في حال تم استرجاع الأموال من الأطراف المتورطة بعملية الاحتيال.

المصدر: "بلومبرغ"