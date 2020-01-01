مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب الخليل

رام الله / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، عدداً من منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، فقد أفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن مجموعة مسلحة من مستوطني "متسبا يائير" وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عدة قرى في مسافر يطا، وهاجمت عددا من منازل المواطنين في تجمع المركز وقامت بتفتيشها، واعتدت بالضرب على المواطن عمر جبرين حوشيه عندما حاول منعهم من دخول منزله والعبث بمحتوياته.

وفي ذات السياق أغلقت مجموعة أخرى من المستوطنين مداخل تجمعات أم الخير وتوانه وشعب البطم، وقاموا بإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها.