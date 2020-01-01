  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت : عندما أراد ثيودور هرتسل إقامة "دولة اليهود" في المغرب

الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : عندما أراد ثيودور هرتسل إقامة "دولة اليهود" في المغرب



القدس المحتلة / سما /

مع إعلان التطبيع بين دولة الاحتلال والمغرب، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية رسالة غامضة وسرية، حاول من خلالها ثيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية، الترويج لـ "خطة المغرب"، وتوطين يهود روسيا في منطقة وادي الحصان غرب المغرب، ما يوضح الأطماع الصهيونية القديمة للاستيطان في المغرب.

لكن هرتسل لم يكن أول من فكر في الأمر. وقالت الصحيفة إنه تجري دراسة "خطة أوغندا" لتوطين اليهود في شرق إفريقيا داخل المدارس الإسرائيلية ضمن دروس التاريخ، لكن لا يعرف الكثير خطة هرتسل البديلة، ما كان يطلق عليها "خطة المغرب" لتوطين يهود روسيا في المغرب، وهو اقتراح أثير في رسالته الغامضة التي كتبها في العام 1903.

وأضافت الصحيفة، انه في نيسان/أبريل من تلك السنة، قدم جوزيف تشامبرلين وزير المستعمرات البريطاني عرضا الى هرتسل لتوطين اليهود في شرق إفريقيا البريطانية وتحديدا كينيا، واشتهر الاقتراح في الخطاب الصهيوني باسم "خطة أوغندا"، إلا ان هرتسل رفض الاقتراح بشكل قاطع.

وتابعت الصحيفة، قبل ذلك بأيام قليلة، اندلعت أعمال شغب بحق يهود كيشينيف في روسيا، وهرتسل كان أكثر إصرارا وإلحاحا من أي وقت مضى على تعزيز قضية الوطن القومي. وقدم خطته في المؤتمر الصهيوني السادس في بازل بسويسرا، وانقسمت الحركة الصهيونية في حينه بسبب معارضة مقترح الدولة المستقلة في أوغندا كملاذ مؤقت. واتخذ القرار على رغم امتعاض العديد من النواب وأثار عاصفة من المشاعر وانتقاد لاذع لهرتسل، وبعدها حظي المؤتمر السادس بتسمية "مؤتمر الدموع"، وفي المؤتمر السابع، بعد عام، تم رفض اقتراح أوغندا.

وأوضحت الصحيفة، لكن بعد المداولات التي طرحت في الكونغرس فكر هرتسل بتقديم موقع آخر للدولة اليهودية، في منطقة وادي الحصان جنوب غرب المغرب في 20 تموز/يوليو 1903 قبل شهر من انعقاد المؤتمر.

#ثيودور هرتسل #مؤسس الحركة الصهيونية #اسرائيل #المغرب #منطقة وادي الحصان

الأكثر قراءة اليوم

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

ملخص أهداف مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2020

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 574 حالة تعافي

صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين