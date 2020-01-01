تحذير من الكاتشب.. يدمر الكبد والمناعة

وكالات

يعد الكاتشب من أحد أهم المكونات للوجبات السريعة في أنحاء العالم، حيث تجدده مرفق في جميع هذه الوجبات، في الوقت الذي يحذر الخبراء من كثرة تناوله.

ويقول استشاري الصحة العامة والطب الوقائي الدكتور شريف حتة، إن "الكاتشب يدخل في تصنيعه العديد من المواد الضارة على صحة الإنسان".

وأضاف أن من هذه المواد الخطيرة، "مركّزات الطماطم، شراب الذرة عالي الفركتوز، الخل المقطر، السكر، المواد الحافظة"، وفق ما نقل موقع "الكونسلتو"

وأشار حتة إلى أن الإفراط في تناول الكاتشب، يسبب الكثير من الأضرار الصحية، منها الإصابة بالسمنة والسكري، لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، تصل إلى 20%.

كما يؤدي الكاتشب إلى تدمير خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز.

ويسبب الإفراط في تناول الكاتشب، ضعف المناعة، كما يصيب الأطفال بأمراض الجهاز العصبي، كالتوحد، لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق، وهو من المعادن شديدة السمية، والتي تسبب مضاعفات بالمخ.