صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو

القدس المحتلة / سما /

وثقت صحيفة عبرية، وجود وثائق عسكرية وجهاز حساس، تركها جنود الجيش الإسرائيلي في أحد مواقعه على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الخميس: "في الأسابيع الأخيرة، ترك الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا على الحدود مع قطاع غزة مخلفا وراءه معدات عسكرية ووثائق سرية".

وأضافت: "وثقنا مرتين في الشهر الماضي الموقع الذي استخدمه غالبا مقاتلون قاموا بتأمين أعمال إقامة الحاجز (الإلكتروني على الحدود لمنع الأنفاق) في المنطقة".

وأضافت "لكن في المرتين لم يعترضنا أحد، ولم تهرع إلى المكان أية قوة عسكرية، رغم أعمال المراقبة التي يفترض أن تجريها قوات الفرقة لما يحدث على جانبي الحدود".

תקלה חמורה נוספת באוגדת עזה - פעמיים תיעדנו בחודש האחרון, באין מפריע, עמדה צה"לית שננטשה בגבול ליד מוצב חמאס:

תחמושת, מכשיר לניטור רקטות ומסמכים סודיים עם מיקומי הכוחות והעתודות, תדרי רשת הקשר, הוראות מבצעיות מול חדירות מחבלים ורחפנים ועוד.

צה"ל: "מתחקרים"https://t.co/aSTb181gfK pic.twitter.com/7N8zZqVy6d — יואב זיתון (@yoavzitun) December 17, 2020

وبحسب الصحيفة "كانت الكرفانات والحمامات التي استخدمها الجنود فارغة، ولكننا وجدنا بجانبها جهازا تكنولوجيًا للجيش الإسرائيلي خاص بتتبع مواقع إطلاق الصواريخ، ووثيقة معلقة على باب أحد المباني مع تعليمات دقيقة حول كيفية مغادرة الموقع (لم يتم تنفيذها على الإطلاق)، وشبكات تمويه مطوية، وصندوق به عشرات من الرصاصات الخاصة ببندقية الـ M 16، وتجهيزات إدارية أخرى والأسوأ من ذلك كله: مجلد يحوي ملف مهمات القوات في المنطقة".

وكان في الملف، بحسب الصحيفة، وثيقة تحت تعريف "سري"، حددت إجراءات إطلاق النار في مواجهة عدة سيناريوهات، وطرق عمل القوات في مواجهة تسلل مسلحين من قطاع غزة وأسر رهائن، وكيفية مواجهة طائرات معادية بدون طيار، وقائمة ترددات شبكات الاتصال العسكرية للقوات في المنطقة، ومواقع مهابط المروحيات القريبة، ومعلومات حساسة عن قوات الاحتياط، وتعليمات خوض القتال ومعلومات حساسة أخرى".

وتحوي 20 صفحة، ضمن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، طرق عمل قوات الجيش الإسرائيلي خلال المهام الدفاعية في القطاعات المضطربة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لـ "يديعوت أحرونوت" لدى عرضها الوثائق عليها، إنه سيفتح تحقيقا في الواقعة وسيحرص على جمع الأغراض من الموقع.