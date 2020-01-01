استطلاعات رأي إسرائيلية: نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة

القدس المحتلة / سما /

أظهرت استطلاعات رأي إسرائيلية جديدة نشرت الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة، أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف يقوده بنيامين نتنياهو، تشكيل أي حكومة في الانتخابات المقبلة بدون تحالف واسع.

وبحسب استطلاع صحيفة معاريف هذا الصباح، فإن الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو سيحصد في الانتخابات المقبلة 29 مقعدًا، في حين أن حزب جدعون ساعر الجديد "أمل جديد - وحدة لإسرائيل" سيحصد 19 مقعدًا بعد أن أظهرت استطلاعات سابقة أنه سيصل لـ 21 مقعدًا.

وستكون قائمة يمينا بقيادة نفتالي بينيت قوة ثالثة بـ 13 مقعدًا، ومثلها لتكتل هناك مستقبل- تلم، و11 للقائمة العربية المشتركة، و8 لكل من شاس، ويهدوت هتوراة، و7 لحزب أزرق - أبيض بقيادة بيني غانتس، ومثلها لإسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان، و5 لحزب ميرتس.

فيما أظهر استطلاع لإذاعة 103 العبرية، أن الليكود بقيادة نتنياهو سيحصد 27 مقعدًا، مقابل 20 لحزب ساعر، و8 لحزب غانتس، وهناك مستقبل - تلم بقيادة يائير لبيد وموشيه يعلون، 14 مقعدًا، والقائمة المشتركة 11، ومثلها لكتلة يمينا، وشاس ويهدوت هتوراة 8 لكل منهما، وميرتس 6 مقاعد، وإسرائيل بيتنا 7، في حين أن أحزاب العمل وجيشر والقوة اليهودية لن يتجاوزوا نسبة الحسم.

وتظهر خريطة الكتل، أن نتنياهو حتى الآن لا يتمتع بأغلبية 61 مقعدًا تسمح له بتشكيل ائتلاف حكومي، حتى لو انضمت له أحزاب اليمين "بينيت" والحريديم "شاس - يهدوت هتوراة"، في حين يمكن أن تصل كتلة بزعامة سار والأحزاب الأخرى إلى 66 مقعدًا.