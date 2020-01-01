  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في أعلى حصيلة منذ بداية الوباء..ألمانيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 18 ديسمبر 2020 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في أعلى حصيلة منذ بداية الوباء..ألمانيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



برلين/سما/

في أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة، سجلت السلطات الألمانية أكثر من 33 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية صباح اليوم الجمعة عن رصد 33777 إصابة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقارنة مع 26923 إصابة في اليوم السابق) فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء بواقع 813 حالة وفاة (مقابل 698 وفاة أمس).

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و439938 إصابة مؤكدة منها 24938 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد، لكن الاستطلاع الذي أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك مع تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.

#ألمانيا #اصابات كورونا في ألمانيا #وفيات كورونا في ألمانيا

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

"الصحة" بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الخميس

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة