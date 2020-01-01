  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء مستقرة وباردة نسبياً

الجمعة 18 ديسمبر 2020 06:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء مستقرة وباردة نسبياً



رام الله/سما/

اليوم الجمعة يستقر الجو بشكل شبه كامل وترتفع الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الجو بارداً صباحاً وبارداً نسبياً  نهاراً .

خلال الأيام القليلة سترتفع الحرارة قليلاً  ويسود جو مال للبرودة نهاراً في الجبال بينما يكون الطقس بارداً بشكل كبير في ساعات الليل وكذلك في ساعات الصباح ومن المتوقع أن تتأثر البلاد باضطرابات جوية خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم ليتجدد معها تساقط الأمطار.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها بقليل ، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع الحرارة نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة. ويسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء باردة نسبياً في الجبال بشكل خاص. ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مرة اخرى ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق. الرياح تكون شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

ويوم غد السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع الحرارة نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء باردة نسبياً في الجبال بشكل خاص. ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مرة اخرى ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية بوجه عام. 

ويوم بعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء. الرياح تكون شمالية الى شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب العالية في السماء، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية وخفيفة السرعة بوجه عام.

#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #الأرصاد الجوية الفلسطينية #الرياح #الأمطار #درجات الحرارة #ارتفاع الحرارة

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

"الصحة" بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الخميس

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة