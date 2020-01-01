طقس فلسطين : أجواء مستقرة وباردة نسبياً

رام الله/سما/

اليوم الجمعة يستقر الجو بشكل شبه كامل وترتفع الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الجو بارداً صباحاً وبارداً نسبياً نهاراً .

خلال الأيام القليلة سترتفع الحرارة قليلاً ويسود جو مال للبرودة نهاراً في الجبال بينما يكون الطقس بارداً بشكل كبير في ساعات الليل وكذلك في ساعات الصباح ومن المتوقع أن تتأثر البلاد باضطرابات جوية خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم ليتجدد معها تساقط الأمطار.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها بقليل ، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع الحرارة نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة. ويسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء باردة نسبياً في الجبال بشكل خاص. ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مرة اخرى ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق. الرياح تكون شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

ويوم غد السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع الحرارة نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء باردة نسبياً في الجبال بشكل خاص. ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مرة اخرى ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم بعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء. الرياح تكون شمالية الى شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب العالية في السماء، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية وخفيفة السرعة بوجه عام.