"الفيفا" يكشف عن مدرب الرجال الأفضل في العام 2020

سما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل 2020 في مدينة زيوريخ السويسرية الخميس.

وأحرز الجائزة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، متفوقا على مواطنه هانز فليك مدرب بايرن ميونخ والأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي.

جوائز #TheBest ???? من FIFA

???????? تهانينا ???????? يورجن كلوب ????!

الفائز بجائزة أفضل مدرب للرجال لعام 2020#TheBestAwards pic.twitter.com/FJoNF0ts85 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020





ويأتي تتويج كلوب بالجائزة المرموقة بعد قيادته ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" الغائب عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاما.