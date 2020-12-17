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"الفيفا" يكشف عن مدرب الرجال الأفضل في العام 2020

الجمعة 18 ديسمبر 2020 05:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الفيفا" يكشف عن مدرب الرجال الأفضل في العام 2020



سما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل 2020 في مدينة زيوريخ السويسرية الخميس.

وأحرز الجائزة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، متفوقا على مواطنه هانز فليك مدرب بايرن ميونخ والأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي.



ويأتي تتويج كلوب بالجائزة المرموقة بعد قيادته ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" الغائب عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاما.

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