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بومبيو لتشاووش أوغلو: "شراء تركيا منظومة (إس 400) يهدد أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية"

الجمعة 18 ديسمبر 2020 05:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو لتشاووش أوغلو: "شراء تركيا منظومة (إس 400) يهدد أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية"



واشنطن/سما/

أفادت واشنطن الخميس بأن وزير الخارجية مايك بومبيو ناقش هذا الأسبوع مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو العقوبات الأمريكية الناجمة عن شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية.


وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو أوضح لنظيره التركي أن "شراء تركيا منظومة (إس 400) يهدد أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية"، مضيفا أن اقتناء هذه المنظومة "يسمح لروسيا بالوصول إلى القوات التركية وصناعاتها الدفاعية".

ووفقا للبيان فقد أكد بومبيو أن هدف العقوبات على تركيا هو "منع روسيا من الحصول على النفوذ وليس تقويض قدرات تركيا العسكرية".

كما حث بومبيو تركيا على حل قضية المنظومة الصاروخية المتطورة "بطريقة تتناسب مع عقود من التعاون الدفاعي بين واشنطن وأنقرة".

كما نشر بومبيو تغريدة في هذا الصدد أكد فيها أن الهدف من العقوبات هو "منع روسيا من الحصول على المداخيل والنفوذ"

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