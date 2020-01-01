موعد ومعلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري 2020

القاهرة / سما

كشفت مصادر رياضية مصرية، عن موعد ومعلق مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الفريقين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة الساعة 05:00 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا والسودان والأردن وسوريا، 06:00 حسب وقت السعودية وقطر والكويت.

وتلعب مباراة الأهلي ضد غزل المحلية في نهاية ثاني أيام الجولة 2 من الدوري الممتاز، إذ يستضيف مصر المقاصة نظيره إنبي، في حين يحل سموحة ضيفا صعبا أمام الاتحاد السكندري.

معلق مباراة الأهلي وغزل المحلة:

وأفادت المصادر بأن هذه الموقعة المرتقبة تبث من استاد النادي الأهلي (السلام سابقا) على قناة أون تايم سبورت إتش دي (OnTime Sports) عبر النايل سات بصوت المعلق أيمن الكاشف.

ويسعى الأهلي إلى استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري سريعا، واستغلال تعثر منافسيه الزمالك وبيراميدز الذين تعادلا بهدف لمثله، في ظل منافسة شرسة هذا الموسم مع العديد من الفرق.

وأعلن فريقا سيراميكا كليوباترا وأسوان عن نفسيهما مبكرا هذا الموسم، إذ يتصدران جدول الترتيب برصيد 6 نقاط دون أن يتلقوا أي هزيمة في الجولتين الماضيتين، بغض النظر عن المواجهات.

وشهد الأسبوعان الأول والثاني من الدوري مفاجآت من العيار الثقيل، إذ ما زال فريق المقاولون العرب بالمركز الثامن عشر والأخير دون نقاط كما الحال بالنسبة لنظيره إنبي ومصر المقاصة.