  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد ومعلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري 2020

الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري 2020



القاهرة / سما

كشفت مصادر رياضية مصرية، عن موعد ومعلق مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الفريقين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة الساعة 05:00 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا والسودان والأردن وسوريا، 06:00 حسب وقت السعودية وقطر والكويت.

وتلعب مباراة الأهلي ضد غزل المحلية في نهاية ثاني أيام الجولة 2 من الدوري الممتاز، إذ يستضيف مصر المقاصة نظيره إنبي، في حين يحل سموحة ضيفا صعبا أمام الاتحاد السكندري.

معلق مباراة الأهلي وغزل المحلة:

وأفادت المصادر بأن هذه الموقعة المرتقبة تبث من استاد النادي الأهلي (السلام سابقا) على قناة أون تايم سبورت إتش دي (OnTime Sports) عبر النايل سات بصوت المعلق أيمن الكاشف.

ويسعى الأهلي إلى استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري سريعا، واستغلال تعثر منافسيه الزمالك وبيراميدز الذين تعادلا بهدف لمثله، في ظل منافسة شرسة هذا الموسم مع العديد من الفرق.

وأعلن فريقا سيراميكا كليوباترا وأسوان عن نفسيهما مبكرا هذا الموسم، إذ يتصدران جدول الترتيب برصيد 6 نقاط دون أن يتلقوا أي هزيمة في الجولتين الماضيتين، بغض النظر عن المواجهات.

وشهد الأسبوعان الأول والثاني من الدوري مفاجآت من العيار الثقيل، إذ ما زال فريق المقاولون العرب بالمركز الثامن عشر والأخير دون نقاط كما الحال بالنسبة لنظيره إنبي ومصر المقاصة.

#الأهلي #غزل المحلة #مباراة الأهلي اليوم #ماتش الأهلي اليوم #الأهلي وغزل المحلة #غزل المحلة والأهلي #معلق مباراة الأهلي #موعد مباراة الأهلي #مصر #الدوري المصري 2020 #الأهلي المصري #OnTime Sports

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

"الصحة" بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الخميس

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة