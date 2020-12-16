  1. الرئيسية
  2. سيارات

السعودية : رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2020 - 1442

الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية : رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2020 - 1442



الرياض / سما

أعلنت مصادر حكومية رسمية، يوم الجمعة 18 ديسمبر / كانون أول 2020، عن تفعيل رابط التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر الحكومية في بيان صحفي على موقع تويتر إنه يمكن للراغبين التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمات والمعلمين حتى يوم الخميس المقبل 9 / 5 / 1442 أو 24 ديسمبر 2020.

بدورها، أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تصريح لها إن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية يكون لمعلمين التعليم الأهلي الذين لم يسبق لهم اجتياز أو الدخول لاختبارات كفايات المعلمين قديما.

وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين عام 2020 = 2021 تشمل تدشين نظام الرخص في الأول من ديسمبر الحالي، موضحة أن الثانية انطلقت في السادس من ذات الشهر.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين: اضغط هنا

وبينت أن هذه المرحلة تتضمن تسجيل المعلمين المجتازين لاختبار كفايات وإصدار الرخص لهم، فيما الثالثة بتاريخ 15 كانون أول وتشمل تسجيل المعلمين في الاختبارات بشكل رسمي عبر الرابط أعلاه.

وتابعت إن المرحلة الرابعة لإصدار الرخصة المهنية تكون من 23 حتى 30 يناير 2021 وهي الفترة الأولى المخصصة للاختبار التخصصي، على أن تبدأ خامس المراحل في شهر مارس القادم.

وأوضحت أن الفترة الثانية من اختبار الرخصة المهنية العامة تمتد من 20 إلى 26 آذار المقبل، بينما تختتم العملية بالمرحلة السادسة التي تعلن فيها نتائج الاختبارات وإصدار الرخص المهنية للناجحين.

#السعودية #الرخصة المهنية #الرخصة المهنية للمعلمين #رابط التسجيل #التسجيل الرخصة المهنية #الرخصة المهنية للمعلمات #قياس #كفايات المعلمين #اختبارات الرخصة المهنية
التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

"الصحة" بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الخميس

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة