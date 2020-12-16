السعودية : رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2020 - 1442

الرياض / سما

أعلنت مصادر حكومية رسمية، يوم الجمعة 18 ديسمبر / كانون أول 2020، عن تفعيل رابط التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر الحكومية في بيان صحفي على موقع تويتر إنه يمكن للراغبين التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمات والمعلمين حتى يوم الخميس المقبل 9 / 5 / 1442 أو 24 ديسمبر 2020.

بدورها، أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تصريح لها إن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية يكون لمعلمين التعليم الأهلي الذين لم يسبق لهم اجتياز أو الدخول لاختبارات كفايات المعلمين قديما.

وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين عام 2020 = 2021 تشمل تدشين نظام الرخص في الأول من ديسمبر الحالي، موضحة أن الثانية انطلقت في السادس من ذات الشهر.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين: اضغط هنا

#إعلان: بدأ التسجيل في اختبارات #الرخص_المهنية لمعلمي التعليم الأهلي الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات #كفايات_المعلمين.



للتسجيل: https://t.co/JOdRqYVi2J pic.twitter.com/YzxEUgsHvR — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) December 16, 2020

وبينت أن هذه المرحلة تتضمن تسجيل المعلمين المجتازين لاختبار كفايات وإصدار الرخص لهم، فيما الثالثة بتاريخ 15 كانون أول وتشمل تسجيل المعلمين في الاختبارات بشكل رسمي عبر الرابط أعلاه.

وتابعت إن المرحلة الرابعة لإصدار الرخصة المهنية تكون من 23 حتى 30 يناير 2021 وهي الفترة الأولى المخصصة للاختبار التخصصي، على أن تبدأ خامس المراحل في شهر مارس القادم.

وأوضحت أن الفترة الثانية من اختبار الرخصة المهنية العامة تمتد من 20 إلى 26 آذار المقبل، بينما تختتم العملية بالمرحلة السادسة التي تعلن فيها نتائج الاختبارات وإصدار الرخص المهنية للناجحين.