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ماكنزي سكوت توضح سبب تبرعها بمليارات الدولارات

الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكنزي سكوت توضح سبب تبرعها بمليارات الدولارات



وكالات

علقت المليارديرة ماكنزي سكوت، طليقة مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، على تبرعها بمبلغ 4 مليارات دولار للجمعيات الخيرية خلال الأشهر الماضية تزامنا مع الجائحة.

وقالت الزوجة السابقة لأغنى رجل في العالم، إن التبرع بالمال يمنحها الأمل وإن الأمل بداخلها يغذيه الآخرون، حسبما كتبت في مقال على موقع "ميديوم".


وأضافت في تعليقها: "لقد كان هذا الوباء بمثابة كرة مدمرة في حياة الأمريكيين الذين يعانون بالفعل. الخسائر الاقتصادية والنتائج الصحية على حد سواء".

وأشارت إلى أن

هذه التداعيات كانت أسوأ بالنسبة للنساء وأصحاب البشرات غير البيضاء والأشخاص الذين يعيشون في فقر، وفي غضون ذلك، زادت ثروة المليارديرات بشكل كبير.
وكشفت ماكنزي، هذا الأسبوع، عن تبرعها بأكثر من 4.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة الماضية، لبنوك الغذاء وصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وفقا لمؤشر مليارديرات العالم لوكالة "بلومبيرغ"، تمتلك ماكنزي ثروة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، تضعها في المرتبة 18 في قائمة أغنياء العالم، فيما يحل بيزوس في المركز الأول بامتلاكه 185 مليار دولار.

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