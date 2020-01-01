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فرنسي ينتحر ويقتل زوجته بعد احتجازها كرهينة

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسي ينتحر ويقتل زوجته بعد احتجازها كرهينة



وكالات

أكدت قوات الدرك الفرنسية انتهاء حادث احتجاز الرهينة في بلدة دومونت بإقليم فال دواز شمالي باريس، بعد أن عثرت على جثتي الرهينة والخاطف.

واختطف رجل مسلح مساء الخميس زوجته كرهينة داخل مقر للشركة التي كان يديرها، بينما كان هناك أشخاص آخرون داخل المبنى. ووصلت وحدة قوات الرد السريع لقوات الدرك إلى المكان.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة شخصين على الأقل، حسب مصادر لوكالة "فرانس برس".

وبعد نحو ساعتين تم تأكيد انتهاء الحادث، حيث يبدو أن المسلح انتحر وقتل زوجته.

وأفادت قناة "بي إف إم تي في" بأن الرجل واجه اتهاما بالعنف المنزلي، وكانت هناك عملية طلاق جارية بينه وبين زوجته.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن المدعي العام المحلي فتح تحقيقا في الحادث وفق مواد "الاختطاف" و"العنف المسلح" وغيرهما.

#فرنسا #انتحار فرنسي #احتجاز رهينة #وكالة فرانس برس

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