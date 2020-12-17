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محمد بن زايد يعلق على إصابة ماكرون بكورونا

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن زايد يعلق على إصابة ماكرون بكورونا



أبوظبي /سما/

علق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على إصابة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفيروس "كورونا" المستجد.

وتمنى ابن زايد الشفاء لماكرون، مغردا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة".


​وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".



وقال بيان الرئاسة الفرنسية: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس أعراض أولية".
وتابع البيان: "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وأعلن ماكرون، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من 2021.

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