محمد بن زايد يعلق على إصابة ماكرون بكورونا

علق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على إصابة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفيروس "كورونا" المستجد.

وتمنى ابن زايد الشفاء لماكرون، مغردا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة".



​وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

Our best wishes go out to our friend, French President @EmmanuelMacron. We hope for his speedy recovery, and pray for the health and wellbeing of the people of France.